Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ начали работать над сериалом "Остаться друзьями". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве шоураннера и автора сценария выступает Иван Баранов ("Красный 5"), а режиссёра — Урал Сафин ("Котострофа"). В ленте принимают участие Анастасия Калашникова, Софья Зайка, Сергей Новосад и другие актёры.
По сюжету Рома и Аня прожили в браке около 5 лет. Однажды Рома вскользь произносит фразу: "Не нравится, давай разведёмся". С этого момента жизнь героев кардинально меняется. Однако друзья пары и Рома не согласны с решением Ани развестись.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.