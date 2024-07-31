В России начали снимать сериал "Остаться друзьями" с Анастасией Калашниковой

Стартовали съёмки сериала "Остаться друзьями" о браке и разводе

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ начали работать над сериалом "Остаться друзьями". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве шоураннера и автора сценария выступает Иван Баранов ("Красный 5"), а режиссёра — Урал Сафин ("Котострофа"). В ленте принимают участие Анастасия Калашникова, Софья Зайка, Сергей Новосад и другие актёры.

По сюжету Рома и Аня прожили в браке около 5 лет. Однажды Рома вскользь произносит фразу: "Не нравится, давай разведёмся". С этого момента жизнь героев кардинально меняется. Однако друзья пары и Рома не согласны с решением Ани развестись.