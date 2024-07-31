Роман Григорьев назвал фильм, благодаря которому Жан Рено пробился в Голливуд

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Кинокритик Григорьев: фильм "Леон" помог Жану Рено пробиться в Голливуд

1:04
Кино

Кинокритик Роман Григорьев заявил, что фильм "Леон" помог актёру Жану Рено пробиться в Голливуд. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Кинокритик Григорьев: фильм "Леон" помог Жану Рено пробиться в Голливуд
Фото: commons.wikimedia.org by Ilan Costica, CC BY 3.0

По словам эксперта, внешние данные Жана Рено подходят для съёмок в кино. При этом Роман Григорьев отметил, что актёр не похож на "типичных красавчиков" Алена Делона и Жан-Поля Бельмондо.

"У него внешность как раз подходящая для кино, с такой специфической внешностью и становятся актёрами. У него достаточно яркая внешность, птичий, острый нос, мужественное лицо, он брутальный француз, не похожий на типичного красавчика Делона или Бельмондо. Фильм "Леон" открыл ему дорогу в Голливуд", — заявил кинокритик.

Роман Григорьев добавил, что, по его мнению, Жан Рено не реализовал свой потенциал полностью. Он предположил, что зрители ещё увидят актёра на экране.

Согласно сюжету фильма Люка Бессона, Леон является убийцей. Однако неожиданно для себя он решает помочь 12-летней соседке Матильде. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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