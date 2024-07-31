В России уже давно снимают качественные оригинальные сериалы, которые привлекают внимание иностранных стриминговых сервисов. До недавних событий трансфер сериалов был поставлен на поток. Западные зрители положительно относятся к российским проектам, получившим высокие оценки на родине.
Например, сериал "Кухня" был продан по франшизе в Сербию, Португалию и Грецию. Люди, посмотрев оригинал, остались в восторге, отметив, что сериал сочетает комедийные сцены с серьёзными жизненными проблемами.
Фильм "Серебряные коньки", режиссёра нового "Мастера и Маргариты", напоминает "Титаник" и сказки Оскара Уайльда в антураже российской империи. Западные зрители нашли его на Netflix и отметили, что он вызывает приятные воспоминания из детства.
Сериал "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой - антиутопия о роботах, слишком похожих на людей, что приводит к столкновениям и вопросам о гуманности. Западные зрители, наткнувшиеся на этот сериал на Netflix, были приятно удивлены качеством актёрской игры и увлекательной сюжетной линией.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.