Российские сериалы становятся популярными на Западе: качественный контент и положительные отзывы

Эти российские сериалы покорили сердца западных зрителей

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

В России уже давно снимают качественные оригинальные сериалы, которые привлекают внимание иностранных стриминговых сервисов. До недавних событий трансфер сериалов был поставлен на поток. Западные зрители положительно относятся к российским проектам, получившим высокие оценки на родине.

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Например, сериал "Кухня" был продан по франшизе в Сербию, Португалию и Грецию. Люди, посмотрев оригинал, остались в восторге, отметив, что сериал сочетает комедийные сцены с серьёзными жизненными проблемами.

Фильм "Серебряные коньки", режиссёра нового "Мастера и Маргариты", напоминает "Титаник" и сказки Оскара Уайльда в антураже российской империи. Западные зрители нашли его на Netflix и отметили, что он вызывает приятные воспоминания из детства.

Сериал "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой - антиутопия о роботах, слишком похожих на людей, что приводит к столкновениям и вопросам о гуманности. Западные зрители, наткнувшиеся на этот сериал на Netflix, были приятно удивлены качеством актёрской игры и увлекательной сюжетной линией.