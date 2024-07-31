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Российские сериалы становятся популярными на Западе: качественный контент и положительные отзывы

Эти российские сериалы покорили сердца западных зрителей

1:14
Кино

В России уже давно снимают качественные оригинальные сериалы, которые привлекают внимание иностранных стриминговых сервисов. До недавних событий трансфер сериалов был поставлен на поток. Западные зрители положительно относятся к российским проектам, получившим высокие оценки на родине.

Эти российские сериалы покорили сердца западных зрителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, сериал "Кухня" был продан по франшизе в Сербию, Португалию и Грецию. Люди, посмотрев оригинал, остались в восторге, отметив, что сериал сочетает комедийные сцены с серьёзными жизненными проблемами.

Фильм "Серебряные коньки", режиссёра нового "Мастера и Маргариты", напоминает "Титаник" и сказки Оскара Уайльда в антураже российской империи. Западные зрители нашли его на Netflix и отметили, что он вызывает приятные воспоминания из детства.

Сериал "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой - антиутопия о роботах, слишком похожих на людей, что приводит к столкновениям и вопросам о гуманности. Западные зрители, наткнувшиеся на этот сериал на Netflix, были приятно удивлены качеством актёрской игры и увлекательной сюжетной линией.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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