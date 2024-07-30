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Дублированный трейлер комедии "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено: премьера в России 1 августа

В сети появился русский трейлер комедии "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено

0:56
Кино

Кинокомпания Russian World Vision выпустила дублированный трейлер новой комедии "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено в главной роли. Фильм выйдет в России 1 августа, а во Франции он был показан в конце декабря.

В сети появился русский трейлер комедии "Отпуск не по-детски" с Жаном Рено
Фото: youtube.com by Ютуб-канал RWV Films, PDM

Фильм "Отпуск не по-детски" рассказывает о предприимчивом молодом человеке по имени Милан, который управляет приютом для пенсионеров и сирот, где старики и молодёжь живут вместе. Однако, когда социальные службы закрывают учреждение по вине алчной конкурентки, Милан вынужден перевезти всех жильцов в дом отдыха на юге Франции, где им предстоит научиться уживаться с нынешними постояльцами.

В главных ролях комедии снялись Жан Рено ("Леон"), Кев Адамс ("Мешок мрамора"), Даниэль Прево ("Ужин с придурком") и другие актёры. Режиссёром фильма стал Клод Зиди-младший ("Тенор").

ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ | Трейлер | В кино с 1 августа
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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