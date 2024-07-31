Хоакин Феникс рассказал о забавном случае, который произошёл на съёмках "Джокера 2"

Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гагу поразило его пение в "Джокере 2"

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Актёр Хоакин Феникс рассказал о забавном случае, который произошёл на съёмках фильма "Джокер: Безумие на двоих". Об этом пишет издание Empire.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

По словам знаменитости, Леди Гага буквально "поперхнулась кофе" от удивления, когда услышала его пение в картине. Исполнительница роли Харли Квинн не ожидала, что Хоакин Феникс обладает превосходными вокальными данными.

"Это было приятно, это было волнующе и придало мне уверенности. Спасибо ей за поддержку", — поблагодарил актёр.

Премьера фильма Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" состоится 4 октября. В картине покажут развитие отношений главного героя и Харли Квинн.