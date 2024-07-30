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Фильм "Тихое место: День первый" с Джозефом Куинном и Лупитой Нионго теперь можно посмотреть онлайн

Хоррор "Тихое место: День первый" вышел в цифре спустя месяц после кинопремьеры

0:48
Кино

Сегодня в цифровом формате состоялась премьера хоррора "Тихое место: День первый", который уже доступен для просмотра на международных онлайн-платформах. В кинотеатрах фильм вышел 27 июня, и с того момента прошло чуть более месяца.

Хоррор "Тихое место: День первый" вышел в цифре спустя месяц после кинопремьеры
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

Сюжет "Тихое место: День первый" разворачивается вокруг двух персонажей, оказавшихся в центре трагедии в Нью-Йорке из-за метеоритного дождя, который принёс с собой орды смертоносных монстров. Продолжительность фильма составляет 1 час и 40 минут.

В главных ролях снялись Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины стал Майкл Сарноски, ранее работавший над фильмом "Свинья" с Николасом Кейджем.

Тихое место: День первый — Русский трейлер (Дубляж, 2024)
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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