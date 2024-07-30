Фильм "Тихое место: День первый" с Джозефом Куинном и Лупитой Нионго теперь можно посмотреть онлайн

Сегодня в цифровом формате состоялась премьера хоррора "Тихое место: День первый", который уже доступен для просмотра на международных онлайн-платформах. В кинотеатрах фильм вышел 27 июня, и с того момента прошло чуть более месяца.
Сюжет "Тихое место: День первый" разворачивается вокруг двух персонажей, оказавшихся в центре трагедии в Нью-Йорке из-за метеоритного дождя, который принёс с собой орды смертоносных монстров. Продолжительность фильма составляет 1 час и 40 минут.
В главных ролях снялись Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины стал Майкл Сарноски, ранее работавший над фильмом "Свинья" с Николасом Кейджем.
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