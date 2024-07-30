Фильмы Marvel установили новый рекорд, заработав более 30 миллиардов долларов по всему миру

Киновселенная Marvel установила рекорд кассовых сборов с 30 млрд долларов

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Киновселенная Marvel стала первой в истории кино франшизой, преодолевшей отметку в 30 миллиардов долларов кассовых сборов.

Фото: YouTube канал Kinoman by Скриншот видео YouTube канала Kinoman, PDM

Этот рекорд был достигнут благодаря успешному старту фильма "Дэдпул и Росомаха", где сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман. За первую неделю показа фильм собрал 444 миллиона долларов в США и на международных рынках, сообщает издание Variety.

Marvel начала свою киновселенную в 2008 году с выпуска "Железного человека". Среди самых прибыльных проектов студии находятся "Мстители: Финал" ($2,799 млрд), "Война бесконечности" ($2,05 млрд), "Человек-паук: Нет пути домой" ($1,9 млрд) и другие.