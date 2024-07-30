Шайло Джоли-Питт столкнулась с задержкой в процессе смены фамилии из-за канцелярской ошибки

Дочь Питта и Джоли не смогла сменить фамилию из-за ошибки в суде

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Старшая из биологических детей Брэда Питта и Анджелины Джоли, дочь Шайло, пока не смогла официально отказаться от фамилии отца, сообщает People. По данным издания, слушание по делу 18-летней девушки было отложено из-за "канцелярской ошибки".

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Адвокат Шайло Питер Левин пояснил, что каждый, кто подаёт запрос на изменение имени, должен пройти проверку биографических данных в суде. Из-за канцелярской ошибки, слушание дела Шайло было перенесено на новую дату.

Представитель Шайло добавил, что суд не смог завершить проверку биографических данных перед слушанием, поэтому его пришлось отложить. Новая дата назначена на 19 августа.