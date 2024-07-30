Роберт Дауни-младший получит более 100 миллионов долларов за роль Доктора Дума в новых фильмах Марвел

Стало известно, сколько получит Роберт Дауни-младший за роль Доктора Дума

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

Стали известны условия возвращения Роберта Дауни-младшего в киновселенную Марвел. На этот раз актёр сыграет не Тони Старка, а злодея Доктора Дума.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Smasher, PDM

По данным источников, обязательным условием стало участие режиссёров Энтони и Джо Руссо в создании фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны". Роберт Дауни-младший согласился на переговоры с Марвел только после подтверждения их причастности. Братья Руссо получат гонорар в размере 80 миллионов долларов.

Что касается зарплаты за роль Доктора Дума, она будет значительно выше. Часть суммы будет фиксированным гонораром, остальное — всевозможными бонусами. Окончательная цифра неизвестна, поскольку актёр, вероятно, получит процент от кассовых сборов, как это было в предыдущих фильмах Марвел. Таким образом, за участие в двух новых фильмах о Мстителях он может заработать более 100 миллионов долларов.

Если информация подтвердится, то Роберт Дауни-младший вновь станет самым высокооплачиваемым актёром в истории кино. Его голливудские коллеги зарабатывали значительно меньше.

Считается, что в общей сложности за участие в экранизациях комиксов Марвел актёр получил от 500 до 600 миллионов долларов, сообщает Variety.