Фильм "Дэдпул и Росомаха" может выйти в российский прокат в начале августа

"Дэдпул и Росомаха" может выйти в кинотеатрах России 3 августа

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Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" может выйти в российский прокат 3 августа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Информация о том, что картина с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет в ближайшее время появилась на порталах многих крупных отечественных киносетей, в том числе на сайте "Киномакса" и "Миража". Однако у некоторых киносетей указана более поздняя дата премьеры — 7 августа.

Напомним, что фильм "Дэдпул и Росомаха" вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.