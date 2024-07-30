Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" может выйти в российский прокат 3 августа.
Информация о том, что картина с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет в ближайшее время появилась на порталах многих крупных отечественных киносетей, в том числе на сайте "Киномакса" и "Миража". Однако у некоторых киносетей указана более поздняя дата премьеры — 7 августа.
Напомним, что фильм "Дэдпул и Росомаха" вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.