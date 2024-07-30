В 1999 году в мировой прокат вышел фильм "Мумия" режиссера Стивена Соммерса, который стал культовым благодаря захватывающему сюжету и голливудскому блеску в реализации спецэффектов.
"Смерть — это только начало" — гласил загадочный слоган ленты. И действительно, даже актёрам на съёмочной площадке в Марокко пришлось рисковать здоровьем, а порой даже жизнью ради такого результата. Но хуже больше всего досталось исполнителю главной роли.
Вообще Брендан Фрейзер получил роль бесстрашного искателя приключений Рика О'Коннелла благодаря успеху фильма "Джордж из джунглей". Но на "Мумии" всё могло закончиться. В сцене, где Рика хотят повесить, актёр чуть не погиб от удушения. Фрейзер потерял сознание, и ему пришлось вызывать врачей.
Стоит отметить, что сейчас в кино все чаще прибегают к компьютерной графике, чтобы не рисковать здоровьем актеров. Но 25 лет назад такого не было. Возможно, поэтому зрители испытывают чувство ностальгии по старым добрым фильмам, где не было фальши и артисты показывали неподдельные эмоции.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.