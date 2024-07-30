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Смерть — это только начало: как Брендан Фрейзер чуть не умер на съёмках легендарного фильма "Мумия" 1999 года

Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"

1:13
Кино

В 1999 году в мировой прокат вышел фильм "Мумия" режиссера Стивена Соммерса, который стал культовым благодаря захватывающему сюжету и голливудскому блеску в реализации спецэффектов.

Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"
Фото: YouTube канал MOVIE TV by Скриншот видео YouTube канала MOVIE TV, PDM

"Смерть — это только начало" — гласил загадочный слоган ленты. И действительно, даже актёрам на съёмочной площадке в Марокко пришлось рисковать здоровьем, а порой даже жизнью ради такого результата. Но хуже больше всего досталось исполнителю главной роли.

Вообще Брендан Фрейзер получил роль бесстрашного искателя приключений Рика О'Коннелла благодаря успеху фильма "Джордж из джунглей". Но на "Мумии" всё могло закончиться. В сцене, где Рика хотят повесить, актёр чуть не погиб от удушения. Фрейзер потерял сознание, и ему пришлось вызывать врачей.

Стоит отметить, что сейчас в кино все чаще прибегают к компьютерной графике, чтобы не рисковать здоровьем актеров. Но 25 лет назад такого не было. Возможно, поэтому зрители испытывают чувство ностальгии по старым добрым фильмам, где не было фальши и артисты показывали неподдельные эмоции.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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