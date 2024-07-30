Начались съёмки сериала "Князь Андрей" про Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского

Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Москино" при поддержке Института развития интернета начала работу над исторической драмой "Князь Андрей". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

В качестве режиссёра выступает Давид Ткебучава ("Душегубы"). Главную роль в сериале исполняет Александр Голубев. Кроме него в проекте принимают участие Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов и другие актёры. Известно, что съёмки пройдут в Москве, Суздале, Владимире, Боголюбово, а также Твери.

Действие сериала будет происходить в XII веке на территории Древней Руси. По сюжету Андрей Боголюбский мечтает княжить в родной Суздальской земле. Однако его отец Юрий Долгорукий видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли. Тогда наследник великокняжеского престола решается на бунт. Он провозглашает себя самостоятельным владетелем.