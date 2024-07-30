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Глава АВК рассказал, почему фильм "Собиратель душ" популярен в России

Глава АВК Воронков: успех "Собирателя душ" в РФ вызван отсутствием больших премьер

1:03
Кино

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что успех фильма "Собиратель душ" в России вызван отсутствием больших премьер. Об этом он сообщил Национальной службе новостей.

Глава АВК Воронков: успех "Собирателя душ" в РФ вызван отсутствием больших премьер
Фото: commons.wikimedia.org by Kileyco17, CC BY-SA 4.0

По словам Алексея Воронкова, с весны 2024 года в отечественных кинотеатрах не было "сильных картин с большим потенциалом". Поэтому зрители решили посмотреть "более-менее заметный" проект.

Сейчас в российских кинотеатрах не показывают сильных картин с большим потенциалом. <...> На фоне фильмов средней руки появился первый более-менее заметный фильм, который получил прокатное удостоверение. Если бы была большая конкуренция, не думаю, что "Собиратель душ” вырвался бы вперёд. Если мы посмотрим историю последнего десятилетия, фильмы с Кейджем не входили даже в ТОП-5", — заявил глава АВК.

Ранее Pravda.Ru писала, что "Собиратель душ" возглавил кинопрокат в России за уикенд.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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