Алексей Учитель: Анне Пересильд не нравится, когда её называют именем героини из "Слова пацана"

Отец Анны Пересильд заявил, что дочь стала отказывать поклонникам в фотографии

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Алексей Учитель заявил, что его дочь Анна Пересильд стала отказывать поклонникам в совместных фотографиях. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Фото: flickr.com by 55Laney69, CC BY 2.0

Отец звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" уточнил, что поклонники называют дочь по имени героини ленты — Айгуль. Ей это не нравится.

"Аня злится очень, что её никто не называл по имени. Все говорят: "Айгуль, можно с тобой сфотографироваться?". Она от этого злится и отказывает из-за этого", — рассказал Алексей Учитель.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода "Слова пацана".