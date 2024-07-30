Режиссёр Алексей Учитель заявил, что его дочь Анна Пересильд стала отказывать поклонникам в совместных фотографиях. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
Отец звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" уточнил, что поклонники называют дочь по имени героини ленты — Айгуль. Ей это не нравится.
"Аня злится очень, что её никто не называл по имени. Все говорят: "Айгуль, можно с тобой сфотографироваться?". Она от этого злится и отказывает из-за этого", — рассказал Алексей Учитель.
Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Пересильд опасалась звёздной болезни после выхода "Слова пацана".
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.