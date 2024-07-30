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Завершились съёмки фильма "28 лет спустя" с Киллианом Мёрфи

Съёмки фильма "28 лет спустя" завершились

0:45
Кино

Съёмки фильма "28 лет спустя", продолжения известной картины "28 дней спустя", завершились. Об этом пишет портал Film Updates.

Съёмки фильма "28 лет спустя" завершились
Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross, PDM

В качестве режиссёра снова выступил Дэнни Бойл. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи. Кроме него в проекте приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и другие актёры. Премьера состоится 20 июня 2025 года.

В предстоящем фильме покажут продолжение истории о мужчине по имени Джим, который выживает в постапокалиптическом мире. Действие будет происходить по прошествии 28 лет с начала появления зомби-вируса.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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