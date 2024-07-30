Завершились съёмки фильма "28 лет спустя" с Киллианом Мёрфи

Съёмки фильма "28 лет спустя" завершились

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки фильма "28 лет спустя", продолжения известной картины "28 дней спустя", завершились. Об этом пишет портал Film Updates.

Фото: unsplash.com by Bara Cross baracross, PDM

В качестве режиссёра снова выступил Дэнни Бойл. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи. Кроме него в проекте приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и другие актёры. Премьера состоится 20 июня 2025 года.

В предстоящем фильме покажут продолжение истории о мужчине по имени Джим, который выживает в постапокалиптическом мире. Действие будет происходить по прошествии 28 лет с начала появления зомби-вируса.