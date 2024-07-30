Завершились съёмки фильма "28 лет спустя" с Киллианом Мёрфи

Съёмки фильма "28 лет спустя", продолжения известной картины "28 дней спустя", завершились. Об этом пишет портал Film Updates.
В качестве режиссёра снова выступил Дэнни Бойл. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи. Кроме него в проекте приняли участие Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и другие актёры. Премьера состоится 20 июня 2025 года.
В предстоящем фильме покажут продолжение истории о мужчине по имени Джим, который выживает в постапокалиптическом мире. Действие будет происходить по прошествии 28 лет с начала появления зомби-вируса.
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