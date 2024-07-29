Вышел второй трейлер фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна" — премьера в России 19 сентября

В сети появился второй официальный трейлер хоррор-фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна". Премьера в России запланирована на 19 сентября.
Фильм расскажет о Хеллбое и его напарнице из Бюро паранормальных исследований и обороны. В 1950-х годах они оказываются в горах Аппалачи, где им предстоит сразиться с местным духом Горбуном, таинственно связанным с прошлым Хеллбоя.
Главные роли в фильме исполнили Джек Кеси ("Дэдпул 2") и Аделин Рудольф ("Обитель зла"). Режиссёром выступил Брайан Тэйлор ("Адреналин").
Самыми известными экранизациями "Хеллбоя" являются фильмы Гильермо дель Торо (2004, 2008) с Роном Перлманом в главной роли. В 2019 году вышел ребут с Дэвидом Харбором, который получил отрицательные отзывы критиков.
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