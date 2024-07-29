Вышел второй трейлер фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна" — премьера в России 19 сентября

Вышел второй трейлер фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна"

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

В сети появился второй официальный трейлер хоррор-фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна". Премьера в России запланирована на 19 сентября.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Ketchup Entertainment, PDM

Фильм расскажет о Хеллбое и его напарнице из Бюро паранормальных исследований и обороны. В 1950-х годах они оказываются в горах Аппалачи, где им предстоит сразиться с местным духом Горбуном, таинственно связанным с прошлым Хеллбоя.

Главные роли в фильме исполнили Джек Кеси ("Дэдпул 2") и Аделин Рудольф ("Обитель зла"). Режиссёром выступил Брайан Тэйлор ("Адреналин").

Самыми известными экранизациями "Хеллбоя" являются фильмы Гильермо дель Торо (2004, 2008) с Роном Перлманом в главной роли. В 2019 году вышел ребут с Дэвидом Харбором, который получил отрицательные отзывы критиков.