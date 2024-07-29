Time составил список величайших фильмов-катастроф: "Армагеддон" Майкла Бэя на вершине уже 26 лет

Как "Армагеддон" 1998 года превзошёл все современные фильмы-катастрофы?

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Издание Time проанализировало фильмы-катастрофы разных эпох и составило рейтинг лучших в этом жанре.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

В первой пятерке оказались "Приключения "Посейдона", "Смерч", "2012", "Титаник" и лидер рейтинга, созданный под руководством мастера экшн-фильмов Майкла Бэя — "Армагеддон" 1998 года.

Как же получилось, что за 26 лет никто так и не смог превзойти этот шедевр?

Автор статьи считает, что "Армагеддон" является катастрофой не только по жанру, но и по смысловому содержанию из-за своей абсурдности и пошлости.

Сюжет рассказывает о том, как метеорит угрожает уничтожить Землю, и NASA спешно обучает команду бурильщиков во главе с Брюсом Уиллисом основам работы астронавтов. Эти любители должны отправиться в космос и взорвать метеорит до столкновения с планетой.

"Несмотря на всё это, фильм является грандиозным шоу: феерией спецэффектов и очаровательными персонажами, за которых вы будете переживать, несмотря ни на что", — заключил рецензент.

Однако реалистичность и научная достоверность фильма пострадали из-за стремления создателей к драматизму. В приключенческом боевике насчитали 168 киноляпов

Среди основных ошибок: грохот в космическом вакууме, перестрелка среди взрывоопасного оборудования, неправильный расчёт взрывчатки и русский астронавт в шапке-ушанке.