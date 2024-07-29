Издание Time проанализировало фильмы-катастрофы разных эпох и составило рейтинг лучших в этом жанре.
В первой пятерке оказались "Приключения "Посейдона", "Смерч", "2012", "Титаник" и лидер рейтинга, созданный под руководством мастера экшн-фильмов Майкла Бэя — "Армагеддон" 1998 года.
Как же получилось, что за 26 лет никто так и не смог превзойти этот шедевр?
Автор статьи считает, что "Армагеддон" является катастрофой не только по жанру, но и по смысловому содержанию из-за своей абсурдности и пошлости.
Сюжет рассказывает о том, как метеорит угрожает уничтожить Землю, и NASA спешно обучает команду бурильщиков во главе с Брюсом Уиллисом основам работы астронавтов. Эти любители должны отправиться в космос и взорвать метеорит до столкновения с планетой.
"Несмотря на всё это, фильм является грандиозным шоу: феерией спецэффектов и очаровательными персонажами, за которых вы будете переживать, несмотря ни на что", — заключил рецензент.
Однако реалистичность и научная достоверность фильма пострадали из-за стремления создателей к драматизму. В приключенческом боевике насчитали 168 киноляпов
Среди основных ошибок: грохот в космическом вакууме, перестрелка среди взрывоопасного оборудования, неправильный расчёт взрывчатки и русский астронавт в шапке-ушанке.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.