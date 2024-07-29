Игорь Гордин высказался о коллеге Никите Кологривом: "Крышу сорвало"

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Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого

1:09
Кино

Заслуженный артист России Игорь Гордин заявил, что у звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никиты Кологривого есть звёздная болезнь. Такое мнение он выразил сайту aif.ru.

Игорь Гордин беспокоится о будущем Никиты Кологривого
Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel, PDM

По словам Игоря Гордина, не каждый артист может справиться с внезапной славой. Актёр добавил, что ему тревожно за будущее Никиты Кологривого.

"Не каждый может справиться с обрушившейся на него славой. Это ведь самое тяжёлое испытание. Просто огонь, вода и медные трубы. Вот очень яркий пример, когда вжух — и крышу сорвало. Даже тревожно за него, честно говоря. Как сложится судьба? Человек-то очень одарённый, талантливый. В "Слове пацана" у него работа замечательная", — заявил он.

При этом заслуженный артист РФ отметил, что сейчас стать известным актёром гораздо легче, чем раньше. По его словам, достаточно принять участие в рейтинговом проекте.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый получил значительное повышение гонорара за работу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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