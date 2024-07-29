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Звёзды Marvel поздравили Роберта Дауни-младшего с возвращением в киновселенную в роли Доктора Дума

Актёры фильмов Marvel бурно отреагировали на возвращение Роберта Дауни-младшего

1:30
Кино

Звёзды, сыгравшие команду Мстителей в фильмах Marvel, отреагировали на новость о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. На проходившем с 25 по 28 июля 2024 года в Сан-Диего фестивале Comic-Con было объявлено, что Роберт Дауни-младший сыграет злодея Виктора фон Дума, известного также как Доктор Дум, в фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны". Гвинет Пэлтроу, Марк Руффало и режиссёры Marvel Джо и Энтони Руссо поздравили коллегу в социальных сетях.

Актёры фильмов Marvel бурно отреагировали на возвращение Роберта Дауни-младшего
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Smasher, PDM

Марк Руффало, исполнявший роль Брюса Бэннера/Халка, пошутил о новом зелёном костюме коллеги, написав:

"Эй, парень, зелёный тебе к лицу".

Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс, любовный интерес Тони Старка/Железного человека, удивилась переходу актёра на "тёмную сторону".

"Я не поняла, ты что, теперь злодей?" — написала она под фото, где Роберт Дауни-младший стоит на сцене в костюме Доктора Дума.

Братья Руссо, комментируя превращение актёра из героя в злодея, отметили:

"Мы всегда считали, что зелёный — это твой цвет…"

Среди других звезд Marvel, поприветствовавших возвращение бывшего Железного человека, были Зои Салдана, Фрэнк Грилло, Флоренс Пью, Себастиан Стэн и Дэвид Харбор.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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