Звёзды Marvel поздравили Роберта Дауни-младшего с возвращением в киновселенную в роли Доктора Дума

Звёзды, сыгравшие команду Мстителей в фильмах Marvel, отреагировали на новость о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. На проходившем с 25 по 28 июля 2024 года в Сан-Диего фестивале Comic-Con было объявлено, что Роберт Дауни-младший сыграет злодея Виктора фон Дума, известного также как Доктор Дум, в фильмах "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны". Гвинет Пэлтроу, Марк Руффало и режиссёры Marvel Джо и Энтони Руссо поздравили коллегу в социальных сетях.
Марк Руффало, исполнявший роль Брюса Бэннера/Халка, пошутил о новом зелёном костюме коллеги, написав:
"Эй, парень, зелёный тебе к лицу".
Гвинет Пэлтроу, сыгравшая Пеппер Поттс, любовный интерес Тони Старка/Железного человека, удивилась переходу актёра на "тёмную сторону".
"Я не поняла, ты что, теперь злодей?" — написала она под фото, где Роберт Дауни-младший стоит на сцене в костюме Доктора Дума.
Братья Руссо, комментируя превращение актёра из героя в злодея, отметили:
"Мы всегда считали, что зелёный — это твой цвет…"
Среди других звезд Marvel, поприветствовавших возвращение бывшего Железного человека, были Зои Салдана, Фрэнк Грилло, Флоренс Пью, Себастиан Стэн и Дэвид Харбор.
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