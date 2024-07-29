В России начали снимать лирическую комедию "Он просто чудо" с Григорием Верником

COSMOS Studio и онлайн-кинотеатр Kion начали работать над лирической комедией "Он просто чудо". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.
В качестве режиссёра выступает Владислав Иконников ("Кибер Иван"). В съёмках сериала принимают участие Андрей Максимов ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Григорий Верник ("Кентавр"), Анна Завтур ("Немцы") и другие актёры.
По сюжету комедии Костя довольно мало знает об окружающем мире. Лёха, напротив, думает, что понял про этот мир абсолютно всё. По случайности герои начинают дружить. Их представления о мире претерпевают значительные изменения.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.