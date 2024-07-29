В России начали снимать лирическую комедию "Он просто чудо" с Григорием Верником

Стартовали съёмки комедии "Он просто чудо" с Андреем Максимовым из "Слова пацана"

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COSMOS Studio и онлайн-кинотеатр Kion начали работать над лирической комедией "Он просто чудо". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра выступает Владислав Иконников ("Кибер Иван"). В съёмках сериала принимают участие Андрей Максимов ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Григорий Верник ("Кентавр"), Анна Завтур ("Немцы") и другие актёры.

По сюжету комедии Костя довольно мало знает об окружающем мире. Лёха, напротив, думает, что понял про этот мир абсолютно всё. По случайности герои начинают дружить. Их представления о мире претерпевают значительные изменения.