Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минздрав: температура и слабость могут указывать на лихорадку Западного Нила
Полина Гагарина о санкциях: "Никто не имеет права запрещать музыку"
Косихина призвала рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий
Лучшие эфирные масла для красоты
Врач Назарова: нужно загорать в безопасное время — с 8:00 до 11:00 и после 16:00
Лысые кошки и аллергия: мифы и реальность
The Guardian: фузобактерии уменьшают риск смерти от рака на 65%
Дочь Полины Гагариной раскритиковала стряпню отца
Рецепт вкуснейших баклажанов в кляре
В России начали снимать лирическую комедию "Он просто чудо" с Григорием Верником

Стартовали съёмки комедии "Он просто чудо" с Андреем Максимовым из "Слова пацана"

0:46
Кино

COSMOS Studio и онлайн-кинотеатр Kion начали работать над лирической комедией "Он просто чудо". Об этом пишет издание Бюллетень кинопрокатчика.

Стартовали съёмки комедии "Он просто чудо" с Андреем Максимовым из "Слова пацана"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра выступает Владислав Иконников ("Кибер Иван"). В съёмках сериала принимают участие Андрей Максимов ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Григорий Верник ("Кентавр"), Анна Завтур ("Немцы") и другие актёры.

По сюжету комедии Костя довольно мало знает об окружающем мире. Лёха, напротив, думает, что понял про этот мир абсолютно всё. По случайности герои начинают дружить. Их представления о мире претерпевают значительные изменения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Как нам "впаривают" обычный белок. Мифы и правда о популярной добавке — коллагене
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Топ-5 вещей, от которых нужно избавляться каждую неделю
Как красиво и стильно оформить потолок
В Мурманской области туристы потратили 2,5 млрд рублей
Какие кошки являются самыми дружелюбными: 9 пород
Анна Хилькевич о кризисе в браке и ожидании третьего ребенка
Как узнать, что компост можно вносить в почву
Где нельзя вешать зеркало в интерьере
Поезд, шедший в Адлер из Казани, сошёл с рельсов, погибших нет, много раненых
ГАИ усилила контроль: что нужно знать каждому водителю
Перловка с грибами — вкусно и сытно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников