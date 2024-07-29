Фильм "Собиратель душ" с Николасом Кейджем собрал 121 млн рублей и стал лидером проката в России

Фильм "Собиратель душ" стал лидером российского кинопроката за уикенд

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм ужасов "Собиратель душ" с Николасом Кейджем в главной роли стал лидером российского кинопроката за прошедшие выходные. За этот период картина собрала 121 млн рублей.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Атмосфера Кино, PDM

Второе место заняла семейная комедия Алексея Пиманова "Водитель-олигарх" с результатом 53,6 млн рублей. Третьей стала семейная комедия Василия Свиридова "Не одна дома", заработавшая 21,6 млн рублей.

"Собиратель душ" повествует об агенте ФБР, которая охотится на серийного убийцу, известного как Длинноногий. По мере того как она приближается к разгадке, девушка начинает осознавать свою связь с маньяком и его намерениями.

В фильме вместе с Кейджем снялась Майка Монро, а режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором "Гретель и Гензель", сообщает издание Kinobusiness.