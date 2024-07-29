Фильм ужасов "Собиратель душ" с Николасом Кейджем в главной роли стал лидером российского кинопроката за прошедшие выходные. За этот период картина собрала 121 млн рублей.
Второе место заняла семейная комедия Алексея Пиманова "Водитель-олигарх" с результатом 53,6 млн рублей. Третьей стала семейная комедия Василия Свиридова "Не одна дома", заработавшая 21,6 млн рублей.
"Собиратель душ" повествует об агенте ФБР, которая охотится на серийного убийцу, известного как Длинноногий. По мере того как она приближается к разгадке, девушка начинает осознавать свою связь с маньяком и его намерениями.
В фильме вместе с Кейджем снялась Майка Монро, а режиссёром выступил Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором "Гретель и Гензель", сообщает издание Kinobusiness.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.