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Пустить корни: Том Круз хочет детей от гражданки Великобритании

Живущий в Лондоне Том Круз ищет жену британку

1:13
Кино

Американский актёр Том Круз, несмотря на занятость, старается поддерживать отношения со старшими детьми, усыновленными в браке с Николь Кидман, и задумывается о новых наследниках, рождённых в Британии.

Живущий в Лондоне Том Круз ищет жену британку
Фото: YouTube канал Silence Place by Скриншот видео YouTube канала Silence Place, PDM

Приёмной дочери Изабелле уже 31 год, а сыну Коннору — 29. Круза огорчает только то, что общение с младшей дочерью от Кэти Холмс — Сури — пока никак не складывается. Она не видела звездного отца уже двенадцать лет и не проявляет желания к воссоединению с ним.

Тем не менее 62-летний актер хочет ещё иметь детей и ждет, когда в его жизни появится нужный человек. При этом Том заинтересован в рождении ребенка именно от британки, чтобы закрепиться в стране.

К слову сказать, его отношения с российской светской львицей Эльсиной Хаировой развивались так быстро, по этой же причине. Том хотел узаконить отношения и сразу начать планировать ребенка.

"Жаль, что с ней у него не получилось, но это всё ещё часть его планов, он хочет еще одного ребёнка, он настроен на это всем сердцем", — рассказал источник, близкий к актёру.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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