Американский актёр Том Круз, несмотря на занятость, старается поддерживать отношения со старшими детьми, усыновленными в браке с Николь Кидман, и задумывается о новых наследниках, рождённых в Британии.
Приёмной дочери Изабелле уже 31 год, а сыну Коннору — 29. Круза огорчает только то, что общение с младшей дочерью от Кэти Холмс — Сури — пока никак не складывается. Она не видела звездного отца уже двенадцать лет и не проявляет желания к воссоединению с ним.
Тем не менее 62-летний актер хочет ещё иметь детей и ждет, когда в его жизни появится нужный человек. При этом Том заинтересован в рождении ребенка именно от британки, чтобы закрепиться в стране.
К слову сказать, его отношения с российской светской львицей Эльсиной Хаировой развивались так быстро, по этой же причине. Том хотел узаконить отношения и сразу начать планировать ребенка.
"Жаль, что с ней у него не получилось, но это всё ещё часть его планов, он хочет еще одного ребёнка, он настроен на это всем сердцем", — рассказал источник, близкий к актёру.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.