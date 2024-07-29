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Мария Куликова впервые рассказала о свадьбе: расписались В МФЦ в спортивном костюме и без колец

Мария Куликова призналась, что не мечтала о грандиозной свадьбе на тысячу гостей

Кино

В прошлом году Мария Куликова шокировала поклонников новостью о свадьбе. Однако свадебных фотографий она не показала и имени жениха так и не раскрыла.

Мария Куликова призналась, что не мечтала о грандиозной свадьбе на тысячу гостей
Фото: YouTube канал Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, PDM

В 2023 году Куликова объявила, что уже 10 лет встречается с актером Виталием Кудрявцевым и вышла за него замуж. Поженились они без роскоши. Куликова вспоминает, что они с мужем отметили свадьбу вчетвером с родителями мужа в ресторане. сейчас она поделилась некоторыми подробностями бракосочетания.

"Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было", — вспоминает 46-летняя актриса.

По словам актрисы, после свадьбы ее жизнь мало изменилась, добавились лишь шутки на тему семьи и замужества. Однако она совершенно не жалеет, что вышла замуж.

"Для нас роспись была техническим моментом, который превратился в романтичный", — уверяет Куликова.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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