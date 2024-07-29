Мария Куликова впервые рассказала о свадьбе: расписались В МФЦ в спортивном костюме и без колец

В прошлом году Мария Куликова шокировала поклонников новостью о свадьбе. Однако свадебных фотографий она не показала и имени жениха так и не раскрыла.
В 2023 году Куликова объявила, что уже 10 лет встречается с актером Виталием Кудрявцевым и вышла за него замуж. Поженились они без роскоши. Куликова вспоминает, что они с мужем отметили свадьбу вчетвером с родителями мужа в ресторане. сейчас она поделилась некоторыми подробностями бракосочетания.
"Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было", — вспоминает 46-летняя актриса.
По словам актрисы, после свадьбы ее жизнь мало изменилась, добавились лишь шутки на тему семьи и замужества. Однако она совершенно не жалеет, что вышла замуж.
"Для нас роспись была техническим моментом, который превратился в романтичный", — уверяет Куликова.
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