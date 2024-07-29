Муж Юлии Меньшовой откровенно рассказал о ситуации в семье: "Ушли в параллельное существование"

В 1996 году Юлия Меньшова познакомилась со своим будущим мужем актёром театра и кино Игорем Гординым. Они то расходились, то снова сходились. Игорь Геннадьевич заявил, что не хочет быть известным только благодаря своей знаменитой супруге.
Актёр рассказал, что после периода, когда его называли "мужем Юлии Меньшовой", в его жизни начался новый этап. Он не придумал пока название для него, но надеется, что скоро его будут называть "папой Андрея Гордина". В своё время Юлия Меньшова также прошла свой путь от дочери известного режиссёра Владимира Меньшова до успешной телеведущей и создателя популярного проекта в Интернете.
Выпускник ГИТИСа Игорь Гордин поделился, что звёздный тесть однажды рекомендовал его на фильм, который снимала студия "Жанр", но он не прошёл пробы. С тех пор больше не обращался за помощью к Меньшову. Да и отношения у них были довольно натянутыми.
"Мы никогда не жили с Юлиными родителями, — говорит Игорь Гордин. — Было понятно, что это невозможно. Поэтому сразу ушли в параллельное существование. Хотя встречались регулярно — на Новый год, все дни рождения. Собирались за одним столом несколько раз в году. Потом остались только семейные праздники".
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