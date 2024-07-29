Муж Юлии Меньшовой откровенно рассказал о ситуации в семье: "Ушли в параллельное существование"

Муж Юлии Меньшовой заявил, что в его жизни наступил новый этап

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

В 1996 году Юлия Меньшова познакомилась со своим будущим мужем актёром театра и кино Игорем Гординым. Они то расходились, то снова сходились. Игорь Геннадьевич заявил, что не хочет быть известным только благодаря своей знаменитой супруге.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, PDM

Актёр рассказал, что после периода, когда его называли "мужем Юлии Меньшовой", в его жизни начался новый этап. Он не придумал пока название для него, но надеется, что скоро его будут называть "папой Андрея Гордина". В своё время Юлия Меньшова также прошла свой путь от дочери известного режиссёра Владимира Меньшова до успешной телеведущей и создателя популярного проекта в Интернете.

Выпускник ГИТИСа Игорь Гордин поделился, что звёздный тесть однажды рекомендовал его на фильм, который снимала студия "Жанр", но он не прошёл пробы. С тех пор больше не обращался за помощью к Меньшову. Да и отношения у них были довольно натянутыми.