Страшно было идти домой: Кристину Асмус держали голодом и много били в собственной семье

Кристина Асмус впервые призналась, что долгие годы была жертвой домашнего насилия

1:28 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Кристина Асмус впервые призналась, что она стала жертвой домашнего насилия в детстве. Оказалось, что ее родители, Игорь Львович и Рада Викторовна, часто били своих дочек.

Фото: YouTube канал MixShow - Королевская Жизнь by Скриншот видео YouTube канала MixShow - Королевская Жизнь, PDM

Кристина призналась, что она и две её сестры часто сталкивались с жестоким обращением в семье, особенно доставалось Кристине.

"Да, у меня было деспотичное воспитание. Да, мое воспитание было жестоким. Да, меня много били, меня не принимали. Мне никогда не говорили, что любят меня. Да много чего было. И голодом меня морили. Мне часто мама говорила о том, что "вот со мной так обращались, значит, я и с вами так". Мне кажется, что это в корне неправильно", — рассказала актриса, с трудом сдерживая слезы.

По словам актрисы, всё детство она ощущала себя какой-то подушкой для битья. Её нередко посещали самые страшные мысли.

"Я столько раз в буквальном смысле стояла на подоконнике, столько раз думала о вселенской несправедливости, когда мне страшно идти домой, что со мной будет, я не знаю".

Сейчас Кристина гордится тем, что воспитывает свою дочь в совершенно другой атмосфере. Она психологически отпустила ситуацию и больше не поддерживает отношений с родителями. Асмус просто желает им жить в своё удовольствие и давно не ждёт от них никаких шагов к примирению.