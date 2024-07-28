Личная жизнь звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Сергея Бурунова всегда была объектом повышенного внимания поклонников и прессы. Но до сих пор ничего не было известно о его возлюбленных.
47-летний актёр говорил, что у него было немало кратковременных романов, но до серьёзных отношений дело так ине дошло потому что пока не нашлось по-настоящему родной души.
И вот на вручении премии Художественного театра в МХТ им. Чехова Бурунов появился с 35-летней бизнес-вумен Екатериной Леви, дочерью покойного ныне, но при жизни влиятельного чиновника Семена Леви. На днях он был с ней же на фестивале в Баку.
"Сергей Бурунов действительно состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Она из очень хорошей семьи. Сама работает, зарабатывает. Не из серии "блогерш". Умная, образованная. Очень достойная девушка", — приоткрыл завесу тайны кастинг-директор Бурунова.
А ведь совсем недавно у актёра, который, по его словам, боялся женитьбы как огня, и мысли не было о свадьбе. А сейчас знакомые пары говорят, что дело идёт к свадьбе, о которой, возможно, объявят буквально на днях.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.