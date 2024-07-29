"Дэдпул и Росомаха" продолжает бить рекорды по кассовым сборам в США

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"Дэдпул и Росомаха" показал рекордные сборы за дебютные выходные в США

0:52
Кино

Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" заработал 438 миллионов долларов в мировом прокате за первый уикенд. Об этом пишет портал Discussing Film.

"Дэдпул и Росомаха" показал рекордные сборы за дебютные выходные в США
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

В домашнем прокате картина собрала около 205 миллионов долларов от общей суммы. Таким образом, проект с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом показал рекордные сборы в США за дебютные выходные для фильмов с рейтингом "18+". При этом ранее картина продемонстрировала самый большой заработок в день премьеры в стране. Сборы составили 96 миллионов долларов.

Напомним, что "Дэдпул и Росомаха" вышел 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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