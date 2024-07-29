"Дэдпул и Росомаха" продолжает бить рекорды по кассовым сборам в США

Фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" заработал 438 миллионов долларов в мировом прокате за первый уикенд. Об этом пишет портал Discussing Film.
В домашнем прокате картина собрала около 205 миллионов долларов от общей суммы. Таким образом, проект с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом показал рекордные сборы в США за дебютные выходные для фильмов с рейтингом "18+". При этом ранее картина продемонстрировала самый большой заработок в день премьеры в стране. Сборы составили 96 миллионов долларов.
Напомним, что "Дэдпул и Росомаха" вышел 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
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