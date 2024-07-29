В сети опубликовали тизер-трейлер продолжения мистического сериала "Извне"

На YouTube-канале "IMDb" опубликовали тизер-трейлер третьего сезона мистического сериала "Извне" от создателей ленты "Остаться в живых".
В ролике показали уже знакомых зрителю персонажей, а также множество ужасающих и необъяснимых явлений. Премьера продолжения картины состоится 22 сентября.
По сюжету "Извне" герои живут в маленьком городке, из которого невозможно уехать. Днём они стараются построить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам — пытаются спастись от монстров. Зло приходит из леса.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.