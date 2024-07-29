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В сети опубликовали тизер-трейлер продолжения мистического сериала "Извне"

Вышел тизер-трейлер третьего сезона мистического сериала "Извне"

0:38
Кино

На YouTube-канале "IMDb" опубликовали тизер-трейлер третьего сезона мистического сериала "Извне" от создателей ленты "Остаться в живых".

Вышел тизер-трейлер третьего сезона мистического сериала "Извне"
Фото: freepik.com by kjpargeter, PDM

В ролике показали уже знакомых зрителю персонажей, а также множество ужасающих и необъяснимых явлений. Премьера продолжения картины состоится 22 сентября.

По сюжету "Извне" герои живут в маленьком городке, из которого невозможно уехать. Днём они стараются построить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам — пытаются спастись от монстров. Зло приходит из леса.

FROM Season 3 | Teaser Trailer
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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