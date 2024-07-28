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Боярская призналась в любви Матвееву в день его рождения: За твоей спиной надежно и спокойно

Елизавета Боярская показала романтические фото в день рождения Максима Матвеева

1:23
Кино

Елизавета Боярская опубликовала в своём личном блоге романтические фотографии, сделанные в честь 41-летия её мужа Максима Матвеева.

Елизавета Боярская показала романтические фото в день рождения Максима Матвеева
Фото: Аккаунт Елизаветы Боярсой by Скриншот фото аккаунта Елизаветы Боярсой, PDM

38-летняя актриса призналась, что чувствует себя защищённой и спокойной, когда находится рядом с Максимом.

"За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, моя любовь!"

Также актриса опубликовала три чёрно-белых снимка из романтической фотосессии с мужем. На одном из них Максим касается пальцами губ жены, на другом он делает вид, что ведёт мопед, а Елизавета держит руки на его спине, будто едет вместе с ним на заднем сиденье. На третьем фото гримёры работают над макияжем супружеской пары.

Коллеги Елизаветы и Максима тоже присоединились к поздравлениям под её постом. Светлана Иванова написала: "Любимцы", а Ирина Безрукова пожелала актёрам счастья.

Поклонники тоже не остались в стороне и оставили восторженные комментарии:

"Два красивых и талантливых человека", "Красивая пара вы. Счастья безграничного и моря любви!", "Потрясающе красивая пара!", "Какие вы… обалденно прекраснейшая пара!".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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