Боярская призналась в любви Матвееву в день его рождения: За твоей спиной надежно и спокойно

Елизавета Боярская показала романтические фото в день рождения Максима Матвеева

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Боярская опубликовала в своём личном блоге романтические фотографии, сделанные в честь 41-летия её мужа Максима Матвеева.

Фото: Аккаунт Елизаветы Боярсой by Скриншот фото аккаунта Елизаветы Боярсой, PDM

38-летняя актриса призналась, что чувствует себя защищённой и спокойной, когда находится рядом с Максимом.

"За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, моя любовь!"

Также актриса опубликовала три чёрно-белых снимка из романтической фотосессии с мужем. На одном из них Максим касается пальцами губ жены, на другом он делает вид, что ведёт мопед, а Елизавета держит руки на его спине, будто едет вместе с ним на заднем сиденье. На третьем фото гримёры работают над макияжем супружеской пары.

Коллеги Елизаветы и Максима тоже присоединились к поздравлениям под её постом. Светлана Иванова написала: "Любимцы", а Ирина Безрукова пожелала актёрам счастья.

Поклонники тоже не остались в стороне и оставили восторженные комментарии: