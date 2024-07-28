Боярская призналась в любви Матвееву в день его рождения: За твоей спиной надежно и спокойно

Елизавета Боярская опубликовала в своём личном блоге романтические фотографии, сделанные в честь 41-летия её мужа Максима Матвеева.
38-летняя актриса призналась, что чувствует себя защищённой и спокойной, когда находится рядом с Максимом.
"За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днем рождения и с годовщиной, моя любовь!"
Также актриса опубликовала три чёрно-белых снимка из романтической фотосессии с мужем. На одном из них Максим касается пальцами губ жены, на другом он делает вид, что ведёт мопед, а Елизавета держит руки на его спине, будто едет вместе с ним на заднем сиденье. На третьем фото гримёры работают над макияжем супружеской пары.
Коллеги Елизаветы и Максима тоже присоединились к поздравлениям под её постом. Светлана Иванова написала: "Любимцы", а Ирина Безрукова пожелала актёрам счастья.
Поклонники тоже не остались в стороне и оставили восторженные комментарии:
"Два красивых и талантливых человека", "Красивая пара вы. Счастья безграничного и моря любви!", "Потрясающе красивая пара!", "Какие вы… обалденно прекраснейшая пара!".
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