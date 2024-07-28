Крис Хемсворт заявил о готовности вновь сыграть Тора в киновселенной Marvel

Актёр Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в киновселенной Marvel, недавно сообщил изданию Extratv о своей готовности вернуться к этому персонажу в любое время.
После выхода четвёртого фильма о Торе, под названием "Любовь и гром", Хемсворт выражал сомнения относительно продолжения истории Тора. Он также говорил о необходимости перезапуска персонажа, так как ему не нравилось, что последние фильмы Marvel Studios превратились в клоунаду.
Однако теперь актёр снова заявил о своём желании вернуться к роли Тора. Хемсворт отметил, что ждёт подходящего момента, чтобы вновь воплотить образ героя.
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