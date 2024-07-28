HBO выпустил трейлер сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом: новые сцены и детали сюжета

Компания HBO выпустила полноценный трейлер сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом в главной роли. В ролике можно увидеть несколько перестрелок, задержание Пингвина и другие новые сцены.
События "Пингвина" происходят через неделю после финала фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет о том, как Освальд Кобблпот строит свою криминальную империю в Готэме, в то время как Тёмный рыцарь ничего не подозревает.
Кроме Колина Фаррелла, в сериале также снялись Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка"), Кристин Милиоти ("Волк с Уолл-стрит"), Майкл Келли ("Иллюзия обмана") и другие. Ирландский актёр ранее назвал этот проект невероятно жестоким.
Премьера шоу состоится 19 сентября на стриминговом сервисе HBO Max.
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