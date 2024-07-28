Walt Disney надеется на успех фильма "Дэдпул и Росомаха" после неудач с прошлогодними проектами

Компания Walt Disney возлагает большие надежды на фильм "Дэдпул и Росомаха" после ряда неудач, сообщает Bloomberg.
Согласно данным агентства, не оправдали ожиданий такие проекты, как "Человек-муравей и оса" и "Капитан Марвел 2". Эксперты прогнозируют, что новая премьера соберёт $180-200 млн в США и Канаде.
"Предполагается, что фильм, в котором Райан Рейнольдс и Хью Джекман сыграли в третьей части франшизы "Дэдпул", станет одним из самых ярких событий года", — сообщает источник.
Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 26 июля и началась успешно, заработав $38,5 млн.
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