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Walt Disney надеется на успех фильма "Дэдпул и Росомаха" после неудач с прошлогодними проектами

Disney надеется на успех "Дэдпула и Росомахи" после провалов прошлых фильмов

0:55
Кино

Компания Walt Disney возлагает большие надежды на фильм "Дэдпул и Росомаха" после ряда неудач, сообщает Bloomberg.

Disney надеется на успех "Дэдпула и Росомахи" после провалов прошлых фильмов
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Marvel Entertainment, PDM

Согласно данным агентства, не оправдали ожиданий такие проекты, как "Человек-муравей и оса" и "Капитан Марвел 2". Эксперты прогнозируют, что новая премьера соберёт $180-200 млн в США и Канаде.

"Предполагается, что фильм, в котором Райан Рейнольдс и Хью Джекман сыграли в третьей части франшизы "Дэдпул", станет одним из самых ярких событий года", — сообщает источник.

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоялась 26 июля и началась успешно, заработав $38,5 млн.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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