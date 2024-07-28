Райан Рейнольдс предпочёл бы 24-часовой марафон "Щенячьего патруля" вместо "Зелёного фонаря"

Райан Рейнольдс избегает просмотра фильма "Зелёный фонарь" с семьёй

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Недавно Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в ролике для канала Vanity Fair, где проходили проверку на детекторе лжи. Во время теста Рейнольдсу задали вопрос, смотрел ли он фильм "Зелёный фонарь" 2011 года вместе со своей семьёй.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал DC, PDM

Актёр ответил, что предпочёл бы устроить 24-часовой марафон "Щенячьего патруля", чем показывать семье фильм о Хэле Джордане.

Райан Рейнольдс сыграл главную роль в "Зелёном фонаре", но фильм подвергся жёсткой критике со стороны зрителей и критиков. При бюджете в $200 млн, картина смогла заработать лишь $219 млн.