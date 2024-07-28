Райан Рейнольдс предпочёл бы 24-часовой марафон "Щенячьего патруля" вместо "Зелёного фонаря"

Недавно Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в ролике для канала Vanity Fair, где проходили проверку на детекторе лжи. Во время теста Рейнольдсу задали вопрос, смотрел ли он фильм "Зелёный фонарь" 2011 года вместе со своей семьёй.
Актёр ответил, что предпочёл бы устроить 24-часовой марафон "Щенячьего патруля", чем показывать семье фильм о Хэле Джордане.
Райан Рейнольдс сыграл главную роль в "Зелёном фонаре", но фильм подвергся жёсткой критике со стороны зрителей и критиков. При бюджете в $200 млн, картина смогла заработать лишь $219 млн.
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