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Райан Рейнольдс предпочёл бы 24-часовой марафон "Щенячьего патруля" вместо "Зелёного фонаря"

Райан Рейнольдс избегает просмотра фильма "Зелёный фонарь" с семьёй

0:42
Кино

Недавно Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в ролике для канала Vanity Fair, где проходили проверку на детекторе лжи. Во время теста Рейнольдсу задали вопрос, смотрел ли он фильм "Зелёный фонарь" 2011 года вместе со своей семьёй.

Райан Рейнольдс избегает просмотра фильма "Зелёный фонарь" с семьёй
Фото: youtube.com by Ютуб-канал DC, PDM

Актёр ответил, что предпочёл бы устроить 24-часовой марафон "Щенячьего патруля", чем показывать семье фильм о Хэле Джордане.

Райан Рейнольдс сыграл главную роль в "Зелёном фонаре", но фильм подвергся жёсткой критике со стороны зрителей и критиков. При бюджете в $200 млн, картина смогла заработать лишь $219 млн.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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