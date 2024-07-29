Актёр Том Круз захотел четвёртого ребёнка. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к знаменитости.
По словам инсайдера, сейчас Том Круз находится в поисках женщины, с которой создаст семью. При этом источник уточнил, что актёр планирует жить с избранницей в Великобритании. Благодаря этому он сможет видеться с детьми, которых усыновил в браке с Николь Кидман.
Напомним, что Том Круз был трижды женат. Его супругами в своё время стали Мими Роджерс (1987-1990), Николь Кидман (1990-2001) и Кэти Холмс (2006-2012). У актёра есть кровная дочь Сури от последнего брака, а также двое приёмных детей — Изабелла и Коннор.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.