Том Круз находится в поисках женщины, с которой создаст семью

Том Круз захотел жениться в четвёртый раз

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Том Круз захотел четвёртого ребёнка. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к знаменитости.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам инсайдера, сейчас Том Круз находится в поисках женщины, с которой создаст семью. При этом источник уточнил, что актёр планирует жить с избранницей в Великобритании. Благодаря этому он сможет видеться с детьми, которых усыновил в браке с Николь Кидман.

Напомним, что Том Круз был трижды женат. Его супругами в своё время стали Мими Роджерс (1987-1990), Николь Кидман (1990-2001) и Кэти Холмс (2006-2012). У актёра есть кровная дочь Сури от последнего брака, а также двое приёмных детей — Изабелла и Коннор.