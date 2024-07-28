Отец рэпера Децла объявил о планах создать документальный фильм и сериал о его жизни и творчестве

Отец Децла заявил о своём намерении снять о рэпере документальный фильм и сериал

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Продюсер Александр Толмацкий планирует снять фильм и сериал о своём сыне, покойном рэпере Децле. Об этом он сообщил в интервью Лауре Джугелии на канале FAMETIME TV.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

"Артиста помнят тогда, когда кто-то поёт его треки, слушает его музыку. Чтобы это происходило, надо постоянно чем-то напоминать… Я хочу, чтобы был снят фильм. Я хочу, чтобы появился сериал через какое-то время, — он будет. Я пытаюсь сохранить и приумножить память о нём (Децле — прим. ред.)," — поделился Александр Толмацкий.

В 2019 году вышел документальный фильм о Кирилле Толмацком (настоящее имя Децла) под названием "С закрытыми окнами", снятый режиссёром Романом Супером. Также в феврале был выпущен трейлер фильма Влада Валова "Кто ты, Кирилл Толмацкий?".

Напомним, что культового российского рэпера не стало 3 февраля 2019 года. 22 июля ему могло бы исполниться 41 год.