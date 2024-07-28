Стало известно, сколько в России заработал фильм "Собиратель душ"

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Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России

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Кино

Кассовые сборы фильма "Собиратель душ" с Николасом Кейджем превысили 100 миллионов рублей в российском прокате. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЕАИС.

Сборы фильма "Собиратель душ" превысили 100 миллионов рублей в России
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

В общей сумме по состоянию на 28 июля фильм заработал 101 миллион 132 тысячи рублей. Такого результата он смог достичь за несколько дней — проект вышел на экраны 25 числа. При этом в день премьеры картина "Собиратель душ" заработала 25 миллионов рублей.

По сюжету фильма Осгура Перкинса агент Ли Харкер пытается поймать серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Однако чем ближе герой подбирается к разгадке личности преступника, тем лучше понимает, что между ними есть некая связь.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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