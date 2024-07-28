Marvel объявила о возвращении Роберта Дауни-младшего в роли Доктора Дума в новых фильмах киновселенной

На текущей выставке Comic-Con компания Marvel официально объявила о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel.
Однако есть одна важная деталь: актёр исполнит роль не Железного человека, а Доктора Дума — нового главного антагониста киновселенной. Дауни-младшему предстоит сменить образ от главного героя до главного злодея.
Известно, что Доктор Дум появится в предстоящем фильме "Фантастическая четвёрка: Первые шаги", действие которого развернётся в 60-х годах в альтернативной вселенной. Также Доктору Думу будет посвящена новая часть Мстителей, получившая название "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday), ранее известная как "Мстители: Династия Канга", премьера которой запланирована на май 2026 года.
Кроме того, студия сделала ещё одно значимое объявление: братья Руссо вернутся в режиссёрские кресла и будут снимать обе части предстоящих Мстителей, включая "Мстители: Секретные войны", которые выйдут в мае 2027 года.
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