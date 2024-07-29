Стала известна новая подробность предстоящего фильма "Фантастическая четвёрка"

Кинокомпания Marvel Entertainment объявила в соцсети Х (ранее Twitter*), что у предстоящего фильма "Фантастическая четвёрка" будет подзаголовок "Первые шаги" ("The Fantastic Four: First Steps").
Съёмки картины уже начались. В качестве режиссёра выступает Мэтт Шекман. Главные роли в проекте исполняют Педро Паскаль (Мистер Фантастик или Рид Ричардс), Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка).
Премьера фильма состоится 25 июля 2025 года. В нём покажут приключения команды супергероев и их противостояние с пожирателем планет Галактусом.
* соцсеть запрещена на территории РФ.
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