Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал 96 миллионов долларов в США за первый день проката

По итогам первого дня проката в США фильм Шона Леви "Дэдпул и Росомаха" заработал 96 миллионов долларов. Об этом пишет издание Variety.
Картина превысила показатель самого кассового мультфильма в истории — "Головоломки 2". За аналогичный период он собрал 62 миллиона долларов. Кроме того, "Дэдпул и Росомаха" стал лидером по сборам в дебютный день для фильмов с рейтингом "18+".
Эксперты предрекают картине заработок в 200 миллионов долларов за первый уикенд. Если проект оправдает ожидания, то сумма станет рекордной для фильмов "18+" в США.
Напомним, что "Дэдпул и Росомаха" вышел 26 июля. По сюжету правительство отправляет Дэдпула на секретное задание. Во время путешествия герой знакомится с Росомахой.
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