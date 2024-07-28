Мать Арми Хаммера, которого Голливуд "отменил" за насилие и каннибализм, рассказала о переменах в жизни сына

Мать Арми Хаммера рассказала, что её сын, обвиняемый в каннибализме, взялся за ум

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Назови меня своим именем" актёр Арми Хаммер в 2021 году столкнулся с серьёзными проблемами: его обвинили в сексуальных домогательствах и каннибализме.

Фото: YouTube канал Buen Sonido by Скриншот видео YouTube канала Buen Sonido, PDM

После прохождения реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей он нашел новую любовь и, как утверждает его мать, изменился в лучшую сторону. Дрю Хаммер заявила TMZ, что ее сын чувствует себя хорошо и готов снова заняться своей актерской карьерой.

"Он был не прав не с точки зрения закона, а с точки зрения морали. Это навсегда изменило его жизнь. Сейчас он трезв, счастлив и вернулся в Богу. Это самое важное для меня", — поделилась она.

Сообщается, что в скором времени выйдет книга "Разгромленный", где Дрю раскроет тайны своей знаменитой семьи, включая культуру отмены, от которой пострадал Арми. От этой книги ожидают чего-то действительно увлекательного. Ведь не просто так стриминговый сервис Discover+ снял документальный фильм о пагубных страстях красавчика-актёра.