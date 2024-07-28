Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Испании уменьшается число безработных граждан
Ошибки водителей при оформлении ДТП: советы от ГАИ
Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS
В Турции разобрали дорогу, чтобы спасти котенка
Когда страховка от перевозчика может не выплачиваться?
Неочевидные причины проблем с волосами: от анемии до щитовидной железы
Кабардино-Балкарию посетили около 800 тысяч туристов в 2024 году
3 продукта, которые нельзя есть худеющим
Как визуально расширить узкую комнату
Мать Арми Хаммера, которого Голливуд "отменил" за насилие и каннибализм, рассказала о переменах в жизни сына

Мать Арми Хаммера рассказала, что её сын, обвиняемый в каннибализме, взялся за ум

1:09
Кино

Звезда фильма "Назови меня своим именем" актёр Арми Хаммер в 2021 году столкнулся с серьёзными проблемами: его обвинили в сексуальных домогательствах и каннибализме.

Мать Арми Хаммера рассказала, что её сын, обвиняемый в каннибализме, взялся за ум
Фото: YouTube канал Buen Sonido by Скриншот видео YouTube канала Buen Sonido, PDM

После прохождения реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей он нашел новую любовь и, как утверждает его мать, изменился в лучшую сторону. Дрю Хаммер заявила TMZ, что ее сын чувствует себя хорошо и готов снова заняться своей актерской карьерой.

"Он был не прав не с точки зрения закона, а с точки зрения морали. Это навсегда изменило его жизнь. Сейчас он трезв, счастлив и вернулся в Богу. Это самое важное для меня", — поделилась она.

Сообщается, что в скором времени выйдет книга "Разгромленный", где Дрю раскроет тайны своей знаменитой семьи, включая культуру отмены, от которой пострадал Арми. От этой книги ожидают чего-то действительно увлекательного. Ведь не просто так стриминговый сервис Discover+ снял документальный фильм о пагубных страстях красавчика-актёра.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Эксперты рассказали, когда не стоит использовать золу в огороде
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Ошибки водителей при оформлении ДТП: советы от ГАИ
Как проверить степень износа аккумулятора ноутбука на Windows, MacOS и ChromeOS
В Турции разобрали дорогу, чтобы спасти котенка
Когда страховка от перевозчика может не выплачиваться?
Неочевидные причины проблем с волосами: от анемии до щитовидной железы
Кабардино-Балкарию посетили около 800 тысяч туристов в 2024 году
3 продукта, которые нельзя есть худеющим
Как визуально расширить узкую комнату
Юлия Власова объяснила, почему скрывает свою личную жизнь от общественности
Какие растения любят молоко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников