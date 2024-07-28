Сергей Дорохов похитил Филиппа Киркорова: на экраны выходит комедия "Братья" от Тины Канделаки

Киркоров и Дорохов сыграют братьев в комедии Тины Канделаки

Филипп Киркоров снова появится на широких экранах. Певец снимается в комедийном фильме "Братья" вместе с шоуменом Денисом Дороховым, который исполнил вторую главную роль. Фильм будет выпущен 19 декабря 2024 года.

Фото: YouTube канал Селебы | Люди PRO by Скриншот видео YouTube канала Селебы | Люди PRO, PDM

Продюсируют комедию Тимур Вайнштейн и Тина Канделаки. Съёмки пройдут в Краснодарском крае и в Москве.

Сюжет фильма рассказывает о Славике из Сочи, который узнаёт о серьёзной болезни. В то же время ему становится известно, что Филипп Киркоров — его брат и он решает похитить певца.

Как отметила Тина Канделаки, Тимур Вайнштейн решил воссоздать старую классическую комедию с двумя самыми популярными артистами страны — Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым. Она выразила уверенность, что этот киноход будет успешным, поскольку образы Пата и Паташона уже давно являются любимыми героями большого количества зрителей по всему миру.

"Пат и Паташон" — это прозвища комической пары из Дании, которые были широко известны в СССР, Франции и Германии. Пат — высокий, худой, задумчивый меланхолик. Паташон же — толстенький коротышка, энергичный и простоватый, но себе на уме.