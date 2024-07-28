Жесткая эротика: Алексей Чадов рассказал, как бабушка сводила его на сеанс немецкого кино

Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда "9-й роты" Алексей Чадов в программе "Шоу Воли" поделился забавной историей из своего детства, когда бабушка сводила его на сеанс немецкого эротического кино.

Фото: YouTube кана Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, PDM

Оказывается, в юности бабушка Алексея была страстной поклонницей кино. Она предпочитала интеллектуальные фильмы, которые заставляли думать и развивали аналитическое мышление.

Однажды она решила познакомить внуков с миром высокого кинематографа и выбрала для просмотра немецкую экранизацию известного произведения братьев Стругацких "Трудно быть богом".

"И мы пошли на "Трудно быть богом", а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля", — рассказал актер.

Примечательно, что братьям Стругацким фильм, снятый по их произведению совершенно не понравился. Они ставили перед создателями картины условие: привлечь к работе советского режиссёра, желательно Алексея Германа. Однако вопреки их пожеланиям был утверждён Петер Фляйшман, с которым они не нашли общий язык и отказались от контроля над съёмками. Неудивительно, что результат их разочаровал.