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Жесткая эротика: Алексей Чадов рассказал, как бабушка сводила его на сеанс немецкого кино

Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой

1:11
Кино

Звезда "9-й роты" Алексей Чадов в программе "Шоу Воли" поделился забавной историей из своего детства, когда бабушка сводила его на сеанс немецкого эротического кино.

Алексей Чадов рассказал, как в детстве смотрел немецкую эротику с бабушкой
Фото: YouTube кана Информ TV by Скриншот видео YouTube канала Информ TV, PDM

Оказывается, в юности бабушка Алексея была страстной поклонницей кино. Она предпочитала интеллектуальные фильмы, которые заставляли думать и развивали аналитическое мышление.

Однажды она решила познакомить внуков с миром высокого кинематографа и выбрала для просмотра немецкую экранизацию известного произведения братьев Стругацких "Трудно быть богом".

"И мы пошли на "Трудно быть богом", а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля", — рассказал актер.

Примечательно, что братьям Стругацким фильм, снятый по их произведению совершенно не понравился. Они ставили перед создателями картины условие:  привлечь к работе советского режиссёра, желательно Алексея Германа. Однако вопреки их пожеланиям был утверждён Петер Фляйшман, с которым они не нашли общий язык и отказались от контроля над съёмками. Неудивительно, что результат их разочаровал.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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