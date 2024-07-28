Звезда "9-й роты" Алексей Чадов в программе "Шоу Воли" поделился забавной историей из своего детства, когда бабушка сводила его на сеанс немецкого эротического кино.
Оказывается, в юности бабушка Алексея была страстной поклонницей кино. Она предпочитала интеллектуальные фильмы, которые заставляли думать и развивали аналитическое мышление.
Однажды она решила познакомить внуков с миром высокого кинематографа и выбрала для просмотра немецкую экранизацию известного произведения братьев Стругацких "Трудно быть богом".
"И мы пошли на "Трудно быть богом", а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля", — рассказал актер.
Примечательно, что братьям Стругацким фильм, снятый по их произведению совершенно не понравился. Они ставили перед создателями картины условие: привлечь к работе советского режиссёра, желательно Алексея Германа. Однако вопреки их пожеланиям был утверждён Петер Фляйшман, с которым они не нашли общий язык и отказались от контроля над съёмками. Неудивительно, что результат их разочаровал.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.