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Муж Марии Машковой выдвинул ей жёсткий ультиматум: "В целях сохранения брака немедленно прекратить":

Муж Марии Машковой ужаснулся её сходству с Еленой Малышевой

1:10
Кино

Мария Машкова - дочь российского актёра Владимира Машкова живёт в США, где сумела найти себя в своей профессии, но и нашла любовь. Её вторым мужем стал Александр Слободяник-младший — известный пианист и бизнесмен.

Муж Марии Машковой ужаснулся её сходству с Еленой Малышевой
Фото: YouTube канал Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz by Скриншот видео YouTube канала Новости Шоу-Бизнеса | Total ShowBiz, PDM

Казалось, что в их отношениях царит полная гармония, но внезапно Мария решила изменить свой образ. В своём аккаунте в соцсетях она опубликовала свежие фотографии, на которых можно увидеть результаты её преображения. По словам актрисы, в этих очках она чувствует себя похожей на своего прапрадеда — революционера из Харькова Евгения Зеленского. Однако её муж имеет по этому другое мнение.

"Господа! Вот теперь не до шуточек. Муж утверждает, что я в них вылитая Елена Малышева и, в целях сохранения брака, должна немедленно прекратить их носить. Ваше мнение? Как быть?", — обратилась она к подписчикам.

Мнения пользователей в интернете по поводу этой ситуации разделились. Некоторые считают, что Мария больше похожа на своего прапрадеда, чем на Елену Малышеву.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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