Мария Машкова - дочь российского актёра Владимира Машкова живёт в США, где сумела найти себя в своей профессии, но и нашла любовь. Её вторым мужем стал Александр Слободяник-младший — известный пианист и бизнесмен.
Казалось, что в их отношениях царит полная гармония, но внезапно Мария решила изменить свой образ. В своём аккаунте в соцсетях она опубликовала свежие фотографии, на которых можно увидеть результаты её преображения. По словам актрисы, в этих очках она чувствует себя похожей на своего прапрадеда — революционера из Харькова Евгения Зеленского. Однако её муж имеет по этому другое мнение.
"Господа! Вот теперь не до шуточек. Муж утверждает, что я в них вылитая Елена Малышева и, в целях сохранения брака, должна немедленно прекратить их носить. Ваше мнение? Как быть?", — обратилась она к подписчикам.
Мнения пользователей в интернете по поводу этой ситуации разделились. Некоторые считают, что Мария больше похожа на своего прапрадеда, чем на Елену Малышеву.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.