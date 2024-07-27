Звучит как Боб Дилан: поклонники расхвалили Тимоти Шаламе за вокальные данные

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Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в фильме "Полное неизвестное"

1:01
Кино

Тимоти Шаламе удивил фанатов своим вокалом в фильме про Боба Дилана. Он покорил сердца поклонников кино, а теперь смог привлечь своим талантом и любителей музыки. Актёр продемонстрировал свои впечатляющие вокальные способности.

Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в фильме "Полное неизвестное"
Фото: YouTube канал TCHALAMETRUS by Скриншот видео YouTube канала TCHALAMETRUS, PDM

В трейлере к фильму «Совершенный незнакомец», где Шаламе исполняет роль Боба Дилана, зрители увидели его поющим. Конечно, фанаты ожидали, что актёр, изображающий певца, должен уметь петь, но не предполагали, что он сделает это так талантливо.

«Тимоти Шаламе звучит так невероятно, как Боб Дилан в фильме «Полное неизвестное»! У него такой большой вокальный диапазон!», — написал один из комментаторов.

Напомним, что о том, что Тимоти Шаламе сыграет в байопике о Бобе Дилане, стало известно весной прошлого года. Фильм расскажет о переходе исполнителя от фолка и кантри к рок-музыке в 1960-х годах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в фильме "Полное неизвестное"
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