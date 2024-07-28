Том Круз получил одну из самых престижных наград Франции

Министр культуры Франции Рашида Дати наградил Тома Круза орденом Почётного легиона. Об этом пишет портал Deadline.
Награждение состоялось в пятницу, 26 июля. Том Круз удостоился ордена за участие в фильме "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2".
Напомним, что орден Почётного легиона является одной из наиболее престижных государственных наград Франции. Его учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году. Кроме Тома Круза ордена удостаивались и другие деятели кино. Среди них — Роберт Редфорд и Мартин Скорсезе.
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