Том Круз получил одну из самых престижных наград Франции

Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Министр культуры Франции Рашида Дати наградил Тома Круза орденом Почётного легиона. Об этом пишет портал Deadline.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Награждение состоялось в пятницу, 26 июля. Том Круз удостоился ордена за участие в фильме "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2".

Напомним, что орден Почётного легиона является одной из наиболее престижных государственных наград Франции. Его учредил Наполеон Бонапарт в 1802 году. Кроме Тома Круза ордена удостаивались и другие деятели кино. Среди них — Роберт Редфорд и Мартин Скорсезе.