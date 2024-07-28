Кристина Асмус рассказала об инциденте, который произошёл между ней и режиссёром

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Кристина Асмус призналась, что однажды сорвала съёмки у известного режиссёра

0:46
Кино

Актриса Кристина Асмус призналась, что сорвала съёмки фильма у известного режиссёра, а затем ушла из проекта. Об этом она рассказала на YouTube-шоу Георгия Кардавы "Георгий за кадром".

Кристина Асмус призналась, что однажды сорвала съёмки у известного режиссёра
Фото: youtube.com by Lamoda.ru, CC BY 3.0

По словам Кристины Асмус, режиссёр позволял себе переходить на личности. Он считал, что благодаря этому актёры лучше будут работать.

"Это было отвратительно, недостойно. Он в 2 раза старше меня, позволял себе невероятно кошмарные вещи", — заявила Кристина Асмус.

Актриса добавила, что теперь стала принимать участие в проектах, которые создаются только "по любви и в удовольствие".

Ранее Кристина Асмус рассказала о деспотичном воспитании и нелюбви родителей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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