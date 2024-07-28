Кристина Асмус рассказала об инциденте, который произошёл между ней и режиссёром

Актриса Кристина Асмус призналась, что сорвала съёмки фильма у известного режиссёра, а затем ушла из проекта. Об этом она рассказала на YouTube-шоу Георгия Кардавы "Георгий за кадром".
По словам Кристины Асмус, режиссёр позволял себе переходить на личности. Он считал, что благодаря этому актёры лучше будут работать.
"Это было отвратительно, недостойно. Он в 2 раза старше меня, позволял себе невероятно кошмарные вещи", — заявила Кристина Асмус.
Актриса добавила, что теперь стала принимать участие в проектах, которые создаются только "по любви и в удовольствие".
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