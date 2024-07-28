Супергеройский мультсериал "Неуязвимый" продлили на четвёртый сезон

Мультсериал "Неуязвимый" продлили на четвёртый сезон до выхода третьего

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания Amazon продлила мультсериал "Неуязвимый" на четвёртый сезон ещё до выхода третьего. Об этом пишет издание Variety.

Фото: flickr.com by Pat Loika, CC BY 2.0

По сюжету анимационного проекта школьник по имени Марк Грейсон, отец которого является самым сильным супергероем Земли, обнаруживает способности в себе. Он начинает тренировки с родителем. Со временем Марк выясняет, что отец совсем не тот, кем хочет казаться.

Напомним, что картина "Неуязвимый" вышла в 2021 году и стала одной из наиболее высокооценённых премьер Amazon. Релиз второго сезона состоялся в конце 2023 года. Предположительно, продолжение ленты выйдет в начале 2025-го.