Супергеройский мультсериал "Неуязвимый" продлили на четвёртый сезон

Компания Amazon продлила мультсериал "Неуязвимый" на четвёртый сезон ещё до выхода третьего. Об этом пишет издание Variety.
По сюжету анимационного проекта школьник по имени Марк Грейсон, отец которого является самым сильным супергероем Земли, обнаруживает способности в себе. Он начинает тренировки с родителем. Со временем Марк выясняет, что отец совсем не тот, кем хочет казаться.
Напомним, что картина "Неуязвимый" вышла в 2021 году и стала одной из наиболее высокооценённых премьер Amazon. Релиз второго сезона состоялся в конце 2023 года. Предположительно, продолжение ленты выйдет в начале 2025-го.
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