Режиссёр Альварес раскрыл новую подробность фильма "Чужой: Ромул"

Режиссёр предстоящего фильма "Чужой: Ромул" Федерико Альварес раскрыл новую деталь картины. Об этом пишет портал Discussing Film.
По словам постановщика, понять сюжет фильма смогут зрители, которые не смотрели предыдущие части франшизы. Однако он добавил, что для поклонников вселенной в проекте будет присутствовать достаточное количество пасхалок и отсылок.
Премьера фильма "Чужой: Ромул" состоится 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправится на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте они встретятся с опасными инопланетянами. В картине приняли участие Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено и другие актёры.
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