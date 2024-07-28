Режиссёр Альварес раскрыл новую подробность фильма "Чужой: Ромул"

Понять сюжет фильма "Чужой: Ромул" можно будет без знания предыдущих частей

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр предстоящего фильма "Чужой: Ромул" Федерико Альварес раскрыл новую деталь картины. Об этом пишет портал Discussing Film.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам постановщика, понять сюжет фильма смогут зрители, которые не смотрели предыдущие части франшизы. Однако он добавил, что для поклонников вселенной в проекте будет присутствовать достаточное количество пасхалок и отсылок.

Премьера фильма "Чужой: Ромул" состоится 16 августа. По сюжету группа из 6 человек отправится на заброшенную станцию, чтобы забрать и затем продать оборудование. Однако на месте они встретятся с опасными инопланетянами. В картине приняли участие Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено и другие актёры.