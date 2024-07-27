"Бриджертоны" возвращаются: Netflix выпустил ролик с анонсом четвёртого сезона сериала

Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на четвёртый сезон

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Стриминговый сервис Netflix объявил о продлении своего популярного сериала "Бриджертоны" на четвёртый сезон. Информация об этом появилась в минутном ролике на их YouTube-канале.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Netflix, PDM

"Добро пожаловать на брачную ярмарку, мистер Бриджертон. Следующий сезон будет посвящён истории Бенедикта", — говорится в подписи к видео.

"Бриджертоны" — это сериал, основанный на серии романов, написанных американской писательницей Джулией Куинн. В этих книгах подробно описываются любовные приключения и интриги аристократических семей в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Сериал завоевал сердца зрителей своим изысканным стилем, захватывающим сюжетом и глубокими характерами персонажей.