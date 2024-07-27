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Том Круз сыграет капитана морской пехоты в новом фильме "Палаш" от режиссёра "Миссии невыполнима"

Режиссёр "Миссии невыполнима" снимет новый фильм с Томом Крузом в главной роли

0:49
Кино

Режиссёр последних фильмов серии "Миссия невыполнима" начнет съёмки нового эпического фильма под названием "Палаш" (Broadsword) в следующем году. Главную роль в фильме исполнит Том Круз.

Режиссёр "Миссии невыполнима" снимет новый фильм с Томом Крузом в главной роли
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Johnson, CC BY 2.0

Сюжет сосредоточен на капитане морской пехоты, служащем в британском Управлении специальных операций. Во время Второй мировой войны его корабль терпит крушение у берегов Франции, и он остаётся единственным выжившим. Несмотря на все преграды, герой должен завершить свою миссию в условиях военного хаоса.

Производством "Палаша" занимается компания Warner Bros. в рамках недавнего контракта с Крузом. Сценарий напишут Кристофер МакКуорри и Эрик Джендресен, авторы восьмой части "Миссия невыполнима".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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